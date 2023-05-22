22 мая, 08:05
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили на херсонском направлении гаубицу "Мста-Б"

Представитель экстренных служб региона сообщил, что также уничтожили 152-мм буксируемую пушку 2А36 "Гиацинт-Б"

ГЕНИЧЕСК, 22 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ ночью артиллерийским ударом уничтожили на херсонском направлении 152-мм гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом и 152-мм буксируемую пушку "Гиацинт-Б" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в понедельник представитель экстренных служб региона.

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"Сегодня ночью в районе населенного пункта Зеленовка (Херсонская область) артиллерийским ударом были уничтожены 152-мм буксируемая пушка 2А36 "Гиацинт-Б", шесть военнослужащих ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести", - отметил он.

Кроме того, артиллерийским ударом в районе населенного пункта Львово была уничтожена 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б" с боекомплектом. В результате удара четверо бойцов ВСУ погибли, трое получили тяжелые ранения. 

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