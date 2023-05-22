"Рособоронэкспорт" отметил высокий спрос на экспортные версии ракетного комплекса "Калибр"

Разные виды комплексов в данный момент стоят на вооружении России, Индии и Китая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" отмечает интерес зарубежных заказчиков к экспортным версиям российского ракетного комплекса "Калибр" - Club-S и Club-N. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор спецэкспортера Александр Михеев.

"Среди российской военно-морской техники "Рособоронэкспорт" отмечает интерес заказчиков к береговому ракетному комплексу "Рубеж-МЭ", ЗРАК "Панцирь-МЭ", ракетным системам Club-S и Club-N, а также современным кораблям и подводным лодкам, способным нести их на борту: фрегату проекта 22356, корвету проекта 20382, патрульному кораблю проекта 22160, малому ракетному кораблю "Каракурт-Э" и другим", - сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба компании, в честь 70-летия основания системы военно-технического сотрудничества (ВТС) России.

Ракетный комплекс "Калибр" (по классификации НАТО - SS-N-27 Sizzler, с англ. "испепелитель") разработан и производится ОКБ "Новатор" (Екатеринбург) на основе комплекса С-10 "Гранат", впервые был представлен в 1993 году. На основе "Калибра" созданы комплексы наземного, воздушного, надводного и подводного базирования, экспортные варианты. В настоящее время разные виды комплексов "Калибр" стоят на вооружении России, Индии и КНР.

Минобороны России регулярно публикует кадры запуска ракет большой дальности морского базирования "Калибр", которые в ходе спецоперации поражают объекты инфраструктуры противника.