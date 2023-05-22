Боец запрещенного в России "Азова" сознался в убийстве семьи с ребенком в Мариуполе

Он расстрелял гражданскую машину с надписью "Дети", рассказали в силовых службах ДНР

ДОНЕЦК, 22 мая. /ТАСС/. Пленный военнослужащий полка "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией) сознался в расстреле гражданской машины с надписью "Дети", в которой ехали мужчина, женщина и десятилетняя девочка. Об этом рассказали ТАСС в силовых службах Донецкой Народной Республики.

"В ходе расследования уголовного дела в отношении одного из военнослужащих полка "Азов" по факту участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, подозреваемый сознался в расстреле гражданского автомобиля с надписью "Дети", в котором оказались молодая пара - мужчина и женщина - и девочка примерно десяти лет", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что расстрел произошел на одной из улиц Мариуполя в ходе боев за город в марте 2022 года. Несколько бойцов "Азова" заняли оборону в одном из зданий и вели наблюдение за российскими войсками, когда в их зоне видимости показалась гражданская машина. В ходе проверки показаний на месте в Мариуполе подозреваемый показал сотрудникам Следственного комитета РФ, ведущим расследование, и оперативникам место расстрела и разрушенный дом, в котором азовцы спрятали тела. После освобождения города погибшие были захоронены.

О Мариуполе

Как сообщал в июне 2022 года ТАСС следователь СК РФ, боевики батальона "Азов" запугивали жителей Мариуполя и использовали в качестве живого щита, размещая их в том числе в подвалах жилых домов, откуда вели стрельбу. На тот момент было допрошено более 2 тыс. мариупольцев, все они признаны потерпевшими по делу о применении запрещенных методов ведения войны.

Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля 2022 года. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города российскими вооруженными силами и силами Народной милиции ДНР. Город постепенно возвращается к мирной жизни.