Рогов сообщил о российских ударах по ВСУ в Днепре

Украинские подразделения должны были отправиться на линию боевого соприкосновения на запорожском направлении, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Российские силы ночью нанесли удары по местам расположения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Днепре (ранее - Днепропетровск) перед отправкой этих подразделений на линию боевого соприкосновения на запорожском направлении. Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня ночью очень сильно проредили количество боевиков в городе Днепропетровске, как раз те подразделения, которые готовились к отправке на запорожский фронт", - сказал Рогов.

19 мая он сообщил ТАСС, что порядка 65 тыс. бойцов ВСУ находятся на линии боевого соприкосновения на запорожском направлении или в непосредственной близости от нее. Значительные силы украинской армии накапливаются в Днепре и подконтрольном Киеву городе Запорожье.

18 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска упустили возможность организовать контрнаступление в регионе осенью 2022 года. Ранее он неоднократно подчеркивал, что на линии соприкосновения в области создана мощная линия обороны. В свою очередь Рогов отмечал, что запорожское направление из-за планов захватить Запорожскую АЭС, а также выйти к Азовскому морю и рассечь сухопутный коридор в Крым может стать приоритетным для украинских войск. Информация о переброске туда подразделений ВСУ, техники и иностранных наемников поступает регулярно. При этом тема возможного контрнаступления украинской армии с разными сроками его начала обсуждается в СМИ несколько месяцев.