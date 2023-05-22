В "Рособоронэкспорте" рассказали о нарушении обязательств некоторых стран по контрактам

Гендиректор концерна Александр Михеев отметил, что без взаимного доверия в актуальных условиях нормальное сотрудничество невозможно

МОСКВА. 22 мая. /ТАСС/. Россия в последнее время столкнулась с нарушением обязательств партнеров по заключенным ранее оружейным контрактам, заявил в понедельник генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

"Мы подписываем с партнерами контракты, в которых учтены любые мелочи. Они основаны на межправительственных соглашениях. Однако без взаимного доверия в актуальных условиях нормальное сотрудничество вряд ли возможно. Когда нет уверенности в том, что партнер в выгодных для него условиях не нарушит взятые на себя обязательства, договоренностей быть уже не может. К сожалению, мы столкнулись с рядом подобных негативных примеров в последнее время", - сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба, в честь 70-летия основания системы военно-технического сотрудничества России.

Глава Рособоронэкспорта подчеркнул, что сегодня "любой заказчик является стратегически важным". "Для нас не имеет значения, это большая сделка, крупный заказ: мы боремся и всегда ценим обращение наших партнеров из любых стран, если они интересуются нашими разработками", - отметил он.

Ранее, в частности, Словакия передала Украине истребители МиГ-29. Россия охарактеризовала это как грубое нарушение страной международных договоров по реэкспорту российского оружия. Согласно статье 6 соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Словацкой Республики о военно-техническом сотрудничестве от 29 апреля 1997 года, каждая из сторон не может без письменного согласия другой стороны "продавать или передавать третьим странам вооружения и военную технику, техническую документацию на их производство, информацию и материалы, полученные или приобретенные в результате двустороннего военно-технического сотрудничества".