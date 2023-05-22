22 мая, 11:34,
обновлено 22 мая, 11:43
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении боеприпасов и авиатехники на аэродроме Днепр

© Минобороны России

В ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Войска РФ ударом высокоточным оружием поразили боеприпасы, вооружение и авиатехнику на аэродроме Вооруженных сил Украины (ВСУ) Днепр.

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Об этом в понедельник заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме Днепр. Цель удaра достигнута. Все назначенные объекты уничтoжены. В результате удара поражены ангары с воoружением и боеприпасами, авиационная техникa, а также техническая позиция подгoтовки ракет", - сказал Конашенков. 

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© Информационное агентство ТАСС
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