Минобороны РФ сообщило об уничтожении боеприпасов и авиатехники на аэродроме Днепр

В ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Войска РФ ударом высокоточным оружием поразили боеприпасы, вооружение и авиатехнику на аэродроме Вооруженных сил Украины (ВСУ) Днепр.

Об этом в понедельник заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме Днепр. Цель удaра достигнута. Все назначенные объекты уничтoжены. В результате удара поражены ангары с воoружением и боеприпасами, авиационная техникa, а также техническая позиция подгoтовки ракет", - сказал Конашенков.