22 мая, 11:35,
обновлено 22 мая, 11:43
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

© Минобороны России

Они составили более 150 военных

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях более 150 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Шевченко Донецкой Народной Республики, Марфополь, Малая Токмачка и Нестерянка Запорожской области.

"За сутки на данных направлениях потери противника составили более 150 украинских военнослужащих, 2 пикапа, а также 2 гаубицы Д-30", - сказал Конашенков. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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