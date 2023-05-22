Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Они составили более 150 военных

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях более 150 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Шевченко Донецкой Народной Республики, Марфополь, Малая Токмачка и Нестерянка Запорожской области.

"За сутки на данных направлениях потери противника составили более 150 украинских военнослужащих, 2 пикапа, а также 2 гаубицы Д-30", - сказал Конашенков.