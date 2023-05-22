22 мая, 11:36,
обновлено 22 мая, 11:43
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на Запорожье

© Минобороны России

Российские войска также пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Новодонецкого в ДНР

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад боеприпасов бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Орехова в Запорожской области.

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Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", - отметил Конашенков.

Кроме того, по его словам, российские войска пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Новодонецкого в ДНР. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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