МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на Запорожье

Российские войска также пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Новодонецкого в ДНР

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад боеприпасов бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Орехова в Запорожской области.

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", - отметил Конашенков.

Кроме того, по его словам, российские войска пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Новодонецкого в ДНР.