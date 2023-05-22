22 мая, 11:36,
обновлено 22 мая, 11:42
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало об уничтожении на донецком направлении за сутки до 270 украинских военных

© Минобороны России

Также лиувидированы 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, гаубица Д-20 и 2 гаубицы Д-30

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили на донецком направлении до 270 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии в течение суток уничтожено: до 270 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, гаубица Д-20 и 2 гаубицы Д-30", - заявил Конашенков.

В новость была внесена правка (14:52 мск) — передается повторно без третьего абзаца. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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