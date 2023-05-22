МО РФ заявило об уничтожении на херсонском направлении склада боеприпасов теробороны ВСУ

Также ликвидированы свыше 20 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, пушка "Гиацинт-Б", а также гаубица "Мста-Б"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили на херсонском направлении до 20 военнослужащих и склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, пушка "Гиацинт-Б", а также гаубица "Мста-Б", - сказал он.

Также, по словам Конашенкова, "в районе населенного пункта Станислав Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны".