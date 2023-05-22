22 мая, 11:38,
обновлено 22 мая, 11:40
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении на херсонском направлении склада боеприпасов теробороны ВСУ

© Минобороны России

Также ликвидированы свыше 20 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, пушка "Гиацинт-Б", а также гаубица "Мста-Б"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили на херсонском направлении до 20 военнослужащих и склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, пушка "Гиацинт-Б", а также гаубица "Мста-Б", - сказал он.

Также, по словам Конашенкова, "в районе населенного пункта Станислав Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны". 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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