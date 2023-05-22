МО РФ заявило о поражении за сутки 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

Также уничтожена живая сила и военная техника в 107 районах

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции поразили за сутки 98 артиллерийских подразделений украинских вооруженных сил (ВСУ) на огневых позициях.

Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах", - отметил он.