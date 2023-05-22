22 мая, 11:39
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о поражении за сутки 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

© Минобороны России

Также уничтожена живая сила и военная техника в 107 районах

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции поразили за сутки 98 артиллерийских подразделений украинских вооруженных сил (ВСУ) на огневых позициях.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах", - отметил он. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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