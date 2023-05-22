МО РФ рассказало об уничтожении до 55 военных ВСУ на краснолиманском направлении

Также ликвидированы 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Авиация, артиллерия и расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) группировки войск "Центр" за сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 55 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также две бронемашины противника. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По информации Конашенкова, всего за сутки на этом направлении уничтожено до 55 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.