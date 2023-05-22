ПВО РФ сбила украинский вертолет Ми-8

Также перехвачены 5 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 17 БПЛА, рассказали в Минобороны РФ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в ДНР.

Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовое Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Пески, Александровка, Веселое ДНР, Сладкая Балка, Марфополь Запорожской области, Сергеевка и Любимовка Херсонской области.

Генерал-лейтенант сообщил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 428 самолетов, 235 вертолетов, 4 262 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 257 танков и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 10 379 единиц специальной военной автомобильной техники.