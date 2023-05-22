В ФСВТС заявили о защите интересов партнеров, несмотря на антироссийскую политику США

Директор службы Дмитрий Шугаев отметил, что Россия в максимальной степени готова учитывать пожелания иностранных заказчиков, если это не несет угрозы национальной безопасности

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия выполняет обязательства по защите интересов партнеров по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), несмотря на антироссийскую политику, проводимую США. Об этом в понедельник сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Мы неукоснительно выполняем обязательства, связанные с защитой интересов наших партнеров, особенно в условиях проводимой США незаконной антироссийской санкционной политики и придания Вашингтоном закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" трансграничного характера", - сказал он.

По словам Шугаева, Россия в максимальной степени готова учитывать пожелания иностранных заказчиков, если это не несет угрозы национальной безопасности. "Мы не выдвигаем никаких политических и юридических требований, за исключением тех, которые закреплены в признанных международных документах", - добавил директор ФСВТС.

Как отметил Шугаев, Россия предлагает на международном рынке вооружений продукцию, в некоторых случаях превосходящую аналогичные иностранные образцы, при этом ФСВТС использует альтернативные схемы расчетов за поставленную продукцию. "Мы традиционно предлагаем высококачественную продукцию с характеристиками равными, а в ряде случаев превосходящими аналогичные иностранные образцы, в том числе по соотношению "цена-качество". При осуществлении платежей все чаще применяем национальные валюты и в обязательном порядке учитываем требования национального законодательства иностранных заказчиков", - рассказал глава ФСВТС.

По его словам, организация также стремится не допускать срывов сроков поставок закупленного оборудования. "Активно развиваем систему послепродажного обслуживания ранее поставленной техники, организуем лицензионное производство и осуществляем сотрудничество в высокотехнологичных областях", - заявил Шугаев.

Он также добавил, что в настоящее время, "в условиях беспрецедентного санкционного давления", ФСВТС продолжает развивать военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами. "В течение длительного времени советская, а после нее российская система военно-технического сотрудничества планомерно укрепляли свой мировой авторитет как надежного партнера и поставщика продукции военного назначения", - заключил директор ФСВТС.