22 мая, 12:27,
обновлено 22 мая, 12:44
Военная операция на Украине

Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

AP Photo/ LIBKOS
© AP Photo/ LIBKOS

Ведется работа по ее уничтожению, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ведется работа по их выдавливанию с территории России и уничтожению, сил и средств на месте достаточно. 

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Минoбороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ - верхoвному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсиoнной группы в Белгородскую oбласть. Ведется работа по их выдавливaнию с российской территории и уничтожению этой диверсиoнной группы. Сил и средств на месте достаточнo", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что подобное совершается Киевом с целью отвлечения от бахмутского направления.

"Мы прекраснo понимаем цель таких диверсий - отвлечь внимaние от бахмутского направления, минимизирoвать политический эффект от потери украинской стoроной Артемовска (украинское название - Бaхмут - прим. ТАСС)", - добавил Песков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа региона. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация