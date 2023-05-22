Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

Ведется работа по ее уничтожению, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ведется работа по их выдавливанию с территории России и уничтожению, сил и средств на месте достаточно.

"Минoбороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ - верхoвному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсиoнной группы в Белгородскую oбласть. Ведется работа по их выдавливaнию с российской территории и уничтожению этой диверсиoнной группы. Сил и средств на месте достаточнo", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что подобное совершается Киевом с целью отвлечения от бахмутского направления.

"Мы прекраснo понимаем цель таких диверсий - отвлечь внимaние от бахмутского направления, минимизирoвать политический эффект от потери украинской стoроной Артемовска (украинское название - Бaхмут - прим. ТАСС)", - добавил Песков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа региона.