Рогов сообщил о гибели десятков бойцов ВСУ при ударах сил РФ по военным объектам Днепра

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что, по предварительным данным, удар был нанесен БПЛА

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли несколько десятков военнослужащих убитыми в результате ночных ударов российских сил по расположениям украинских войск в городе Днепре (ранее - Днепропетровск). Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Ранее он информировал ТАСС, что силы РФ нанесли удары по ВСУ в Днепре перед отправкой подразделений украинской армии на линию боевого соприкосновения на запорожском направлении.

"Сегодня ночью в результате прилета по месту расположения боевиков ВСУ - причем не просто рядовой состав там был, а офицерский - по нашим источникам, как минимум речь идет о нескольких десятках человек безвозвратных потерь", - сказал Рогов. Он добавил, что, по предварительной информации, удар был нанесен БПЛА.

В понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что войска РФ ударом высокоточным оружием поразили боеприпасы, вооружение и авиатехнику на аэродроме ВСУ Днепр.

Обстановка на запорожском направлении

19 мая Рогов сообщил ТАСС, что порядка 65 тыс. бойцов ВСУ находятся на линии боевого соприкосновения на запорожском направлении или в непосредственной близости от нее. Значительные силы украинской армии накапливаются в Днепре и подконтрольном Киеву городе Запорожье.

18 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска упустили возможность организовать контрнаступление в регионе осенью 2022 года. Ранее он неоднократно подчеркивал, что на линии соприкосновения в области создана мощная линия обороны. В свою очередь Рогов отмечал, что запорожское направление из-за планов захватить Запорожскую АЭС, а также выйти к Азовскому морю и рассечь сухопутный коридор в Крым может стать приоритетным для украинских войск. Информация о переброске туда подразделений ВСУ, техники и иностранных наемников поступает регулярно. При этом тема возможного контрнаступления украинской армии с разными сроками его начала обсуждается в СМИ несколько месяцев.