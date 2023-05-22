22 мая, 16:22
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МО РФ сообщило об одном нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе за сутки

Как отметили в ведомстве, пострадавших нет

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано за минувшие сутки в Мардакертском районе Нагорного Карабаха, пострадавших нет. Об этом сообщается в понедельник в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - отмечается в документе.

Согласно бюллетеню, на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведутся круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. 

Теги:
РоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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