Страны БРИКС продвигают мир, Запад наращивает поставки оружия. События вокруг Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ввел в регионе режим контртеррористической операции после проникновения на территорию Грайворонского округа украинской диверсионно-разведывательной группы. Будапешт не согласен с положениями 11-го пакета санкций Евросоюза против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Бразилия, Китай и ЮАР, являющиеся партнерами России по БРИКС, активизируют усилия по поискам мирного урегулирования украинского кризиса, в то время как США и ЕС обсуждают поставки Киеву новых вооружений, в том числе истребителей F-16.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на аэродроме Днепр, в результате поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На донецком, запорожском, краснолиманском, купянском, херсонском и южнодонецком направлениях общие потери Вооруженных сил Украины за истекшие сутки превысили 540 человек. Уничтожена различная бронетехника и артиллерийские вооружения противника. В районе населенного пункта Лозовое (ДНР) сбит украинский вертолет Ми-8.

Борьба с диверсантами

Украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, принимаются меры по ликвидации диверсантов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, восемь человек получили ранения, погибших среди мирных жителей нет.

Гладков также заявил о введении в Белгородской области "правового режима контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения".

Президент РФ Владимир Путин проинформирован о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на месте достаточно сил и средств для уничтожения диверсантов. Цель подобных диверсий заключается в том, чтобы "минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска", добавил Песков.

Миротворческие усилия

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказался за проведение саммита ООН по ситуации на Украине до предстоящей в сентябре недели высокого уровня всемирной организации. По его мнению, следовало бы пригласить президентов России и Украины выступить на таком мероприятии, после чего было бы целесообразно провести дискуссию. Как полагает Лула да Силва, обсуждать ситуацию на Украине неуместно ни в формате "семерки", ни в формате "двадцатки".

Делегация из шести лидеров стран Африки, которая планирует в ближайшее время совершить поездки в Москву и Киев в целях поиска мирного решения кризиса на Украине, не будет выдвигать собственный мирный план, а использует элементы из различных миротворческих инициатив, сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья. По его словам, ключевым элементом для начала урегулирования является прекращение огня.

Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, совершающий поездку по ряду европейских стран в поисках политического урегулирования кризиса на Украине, прибудет в Россию к концу текущей недели, сообщил ТАСС дипломатический источник. Эмиссар Пекина продвигает мирный план из 12 пунктов, включающий призывы к прекращению огня, урегулированию гуманитарного кризиса, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от односторонних санкций без соответствующего решения СБ ООН.

"Любые инициативы, которые выдаются за мирные планы, а в действительности являются лишь попытками заморозить конфликт в нынешнем состоянии, в корне неправильны, и их истинную природу необходимо изобличать", - заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его мнению, "верный и единственный ответ на произошедшее [на Украине] - это вывод Россией всех ее войск с украинской территории".

План безопасности для ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси хочет согласовать принципы по защите Запорожской АЭС, включая обеспечение безопасности внешних источников питания станции, говорится в заявлении агентства.

По данным газеты The Washington Post, проект, разрабатываемый Гросси в преддверии украинского контрнаступления, включает пять принципов: это запрет на размещение на ЗАЭС тяжелой военной техники и военных, запрет на ведение огня с территории и в сторону электростанции, обеспечение безопасности, защита всех внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением вышеуказанных принципов.

Газета со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона и американской разведки уточнила, что Киев не хочет заключать никакую сделку после почти девяти месяцев переговоров. Ранее президент Украины "настоял на том, чтобы чиновники [США] не позволили Гросси заставить Киев демилитаризовать [электростанцию], посчитав, что это не в интересах Киева", говорится в одном из документов.

Будапешт против санкций

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не согласен с положениями 11-го пакета санкций Евросоюза против России и не утвердит оказание военной помощи Украине из Европейского фонда мира до тех пор, пока венгерский банк OTP не будет исключен из украинского списка "международных спонсоров войны".

Общаясь с венгерскими журналистами, Сийярто указал, что Венгрия по-прежнему возражает против попыток наложить запрет на сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики. "Несмотря на оказываемое на нас давление, мы будем решительно выступать против любого рода санкций, затрагивающих ядерную промышленность", - подчеркнул он.

Руководитель внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель признал, что при рассмотрении нового пакета санкций "есть не только проблемы с Венгрией - есть возражения, которые другие страны также хотят обсудить".

Оружие для Киева

Руководитель внешнеполитической службы ЕС по итогам министерской встречи заявил о "чрезвычайной необходимости" наращивания поставок вооружений и боеприпасов Киеву. По словам Борреля, Евросоюз завершил подготовку 15 тыс. украинских военных, еще 15 тыс. будут подготовлены до конца года. Боррель также назвал "очень хорошей идеей" решение G7 о подготовке к отправке на Украину истребителей F-16.

На передачу Украине самолетов F-16 потребуется "в лучшем случае несколько месяцев", заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл. Он также отметил, что поставка истребителей "не изменит фундаментальным образом" ход боевых действий в пользу Киева. Министр уточнил, что после передачи Киеву самолеты "станут частью украинских ВВС" и будут базироваться на Украине.

Правительству ФРГ пока неизвестны планы подготовки США украинских летчиков, в том числе на самолетах F-16, на американских базах в Германии, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Он добавил, что в случае с поставками F-16 речь не идет о самолетах, которые находятся на вооружении Германии.

Правительство Дании рассматривает возможность передачи Украине истребителей F-16, но решение по этому вопросу еще не принято, заявил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

Для Португалии отправка Киеву F-16 является "вопросом, который не обсуждается", поскольку имеющиеся у нее боевые самолеты нужны ей самой, заявил глава МИД страны Жуан Гомеш Карвинью.