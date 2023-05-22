В ЦПВС сообщили о гибели сирийского военного в результате снайперского обстрела боевиков

Как отметил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов, за сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Один сирийский военнослужащий погиб в провинции Латакия в результате снайперского обстрела со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Об этом сообщил в понедельник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"В результате снайперского обстрела позиций сирийских правительственных сил, расположенных в районе населенного пункта Сандран провинции Латакия, убит один сирийский военнослужащий", - сказал Гуринов.

По его данным, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра": в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Латакия - один обстрел.