В России создали линейку универсальных дронов "Джокер"

Гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин заявил, что теперь дрон может выполнять любые задачи без вмешательства в конструкцию

МОСКВА, 23 мая. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал универсальную линейку FPV-дронов (first-person view, "вид от первого лица") "Джокер", отличающихся весом носимой полезной нагрузки и способных выполнять весь спектр боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор центра Дмитрий Кузякин.

"Мы проанализировали иностранный опыт, опыт противника, переосмыслили его, добавили собственных решений и на базе спортивных дронов сделали универсальную линейку "Джокер", которая выполняет сегодня все задачи, что стоят перед нашими бойцами. Дроны в линейке отличаются лишь весом носимой полезной нагрузки, при этом остаются универсальными. Этого "универсала" теперь не надо перепаивать, переделывать, менять на стяжках подвесы или навешивать дополнительное оборудование. Он готов выполнять любые задачи без вмешательства в конструкцию", - сказал он.

По словам Кузякина, вся линейка FPV-дронов "Джокер" оснащена универсальной площадкой крепления полезной нагрузки. "Признаюсь, мы скопировали идею у боевых дронов иностранного производства, но глубоко ее переделали и сильно упростили. Во-вторых, мы обеспечили архитектурную интеграцию системы управления полезной нагрузкой с контуром полетного контроллера, что позволило управлять пилоту внешним оборудованием вне зависимости от того, что дрон несет на себе. Теперь не важно, какую роль сегодня выполняет боевой расчет: "Джокер" может быть чем угодно, как свой карточный тезка", - рассказал он.

Гендиректор ЦКБР напомнил о том, что, как и боеприпасы, FPV-дроны имеют различную специализацию - разведчики, корректировщики, штурмовики, бомбардировщики, минеры, камикадзе и носители спецоборудования. "Ранее под каждую задачу приходилось делать отдельный дрон и учить работе с ним. <…> Мало того, что нашим бойцам приходилось носить несколько дронов на задание, так еще возникла необходимость в переделке дронов с одной роли на другую прямо на фронте. Однажды это сказалось на эффективности применения и чуть не стало причиной провала миссии", - подчеркнул Кузякин.

Кроме того, специалистами ЦКБР был выработан стандарт поставки всех конечных устройств. "С определенного момента все настройки, прошивки и топология были стандартизированы. Теперь бойцам не надо ломать голову, как настроить дрон под себя. Все они настроены одинаково вне зависимости от типа и специализации. И эти настройки соответствуют наземному оборудованию боевых FPV-расчетов", - подытожил гендиректор организации.

ЦКБР ранее сообщил о разработке антенного комплекса "Башня", позволяющего пилотам боевых FPV-дронов работать из укрытий или бронированной техники.