Глава Приморья сообщил о направлении 2,5 млрд рублей на поддержку участников СВО

По словам Олега Кожемяко, для бойцов закупили технику различного назначения, автомобили, одежду, средства гигиены и медикаменты

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая. /ТАСС/. Власти Приморского края направили на поддержку участников специальной военной операции (СВО) более 2,5 млрд рублей, заявил на заседании оперативного штаба губернатор региона Олег Кожемяко.

"В прошлом году оперативный штаб принял ряд стратегических решений. На поддержку участников специальной военной операции направлено более 2,5 млрд рублей. Размер единовременной выплаты участникам специальной военной операции увеличен с 100 до 200 тыс. рублей. Закупили несколько тысяч единиц техники различного назначения, одежду, обмундирование для [добровольческого] батальона "Тигр", более 10 тонн средств гигиены и медикаментов, 10 автомобилей", - приводит во вторник пресс-служба правительства Приморья слова Кожемяко.

По его словам, экономика края в новых условиях сохранила устойчивость. Так, за 2022 год в экономику региона вложено 328 млрд рублей. В край инвестируют более 2 тыс. резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, которые создали 7,4 тыс. рабочих мест.

Глава региона отметил, что принятые решения также позволили избежать срыва национальных проектов и стабилизировать ситуацию в регионе в условиях санкций.