23 мая, 05:07
Военная операция на Украине

ВС России сорвали переброску стратегических резервов ВСУ на купянском направлении

Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, экипажи фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пункту временной дислокации 115-й отдельной бригады территориальной обороны

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" сорвали попытку переброски стратегических резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

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"Продолжается развитие наступательных действий штурмовыми отрядами в районе населенного пункта Масютовка. Сорвана попытка переброски подразделений из стратегического резерва. Уничтожен наблюдательный пункт, четыре блиндажа и два взвода военнослужащих противника", - сказал Зыбинский.

Он также сообщил, что экипажи фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пункту временной дислокации 115-й отдельной бригады территориальной обороны.

"В ходе боевых действий на купянском направлении ракетными подразделениями группировки войск "Запад" из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" нанесен удар по району сосредоточения 92-й отдельной механизированной бригады", - добавил Зыбинский.

По его словам, кроме того, огнем из гаубиц Д-30 и "Мста-С" уничтожены минометный расчет в районе населенного пункта Огурцово и артиллерийское орудие "Акация" в районе Загорульковки. 

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