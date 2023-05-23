В ЛНР сообщили, что военные ВСУ после потери Артемовска стали чаще дезертировать

По словам подполковника Народной милиции региона в отставке Андрея Марочко, также в украинских войсках участились случаи саботажа приказов командования

ЛУГАНСК, 23 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавшие в боях за Артемовск (украинское название - Бахмут) в ДНР, после потери контроля над городом стали чаще дезертировать. Об этом ТАСС во вторник сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"После потери Артемовска в подразделениях вооруженных формирований Украины, принимавших участие в обороне города, участились случаи саботажа приказов командования, дезертирства и самовольного оставления позиций", - сказал он со ссылкой на данные, полученные от разведки РФ.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей ВСУ. Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одной из самых масштабных в ходе специальной военной операции.