Как читать военные погоны. Определяем звание по звездам и другим знакам различия

Погоны — своеобразная визитная карточка военнослужащего. По ним можно быстро определить не только воинское звание солдата и офицера, но и войска, в которых он служит. О том, как в России появились первые военные погоны, как они выглядят в современной армии и как научиться их читать, — в материале ТАСС

От шарфов до эполет

Первые воинские звания в России появились еще в XVI веке при Иване Грозном. Их носили стрельцы, постоянно служившие при царе. Так называемые десятники руководили отрядами из десяти человек, сотники стояли на ступень выше и командовали сотнями.

Регулярная армия и флот появились в России при Петре I. Он же ввел и новую систему воинских званий от рядовых до высшего офицерского состава. Так в петровскую эпоху в русской армии появились лейтенанты, капитаны, полковники и другие чины, отличавшиеся военной формой и оружием.

При Петре были впервые в истории российской армии введены и знаки различия. Особые геральдические символы крепились к шарфу в цветах государственного флага. Носили его, перебросив через правое плечо и завязав узлом у левого бедра. При этом важной деталью считались кисти, которыми был украшен шарф. Серебряные полагались обер-офицерам, золотые — штаб-офицерам.

Погоны в то время тоже были, но использовался лишь один и не в качестве знака различия, а с чисто практической целью — удерживал на плече солдата лямку патронной сумки. Погон нашивался на левое плечо мундира и застегивался на пуговицу.

Пуговицы, кстати, на форме военнослужащих петровской эпохи встречались и на обшлаге рукава с лицевой стороны, что, на первый взгляд, не имеет никакой практической пользы, однако они помогали солдату сохранять презентабельный вид. Дело в том, что многие рядовые были вчерашними крестьянами и после еды нередко использовали обшлаг в качестве салфетки, от чего тот быстро загрязнялся. Нашитая пуговица мешала солдатам использовать рукав полевой формы не по назначению.

В начале XIX века, согласно указу Александра I, солдатам и матросам в России предписывалось носить погоны на обоих плечах, унтер-офицерам — на правом, офицерам — на левом. Свободное плечо при этом украшал аксельбант — наплечный знак различия в виде золотого или серебряного шнура с металлическими наконечниками.

Также впервые в истории воинских званий российской армии была введена цветовая дифференциация погон. Они красились в красный, белый, желтый и другие цвета, которые соответствовали порядковому номеру полка в дивизии.

В XIX веке были также широко распространены эполеты. Всю информацию о звании и принадлежности военного к тому или иному роду войск можно было узнать по цветовой гамме этих знаков различия. У младших офицеров они совпадали с оттенком формы, у генералов из-за вышивки золотой нитью буквально горели золотом.

При Николае II эполеты стали атрибутом исключительно парадной формы обладателей воинских званий. В повседневной жизни солдат и офицеров стали использоваться только погоны. В начале ХХ века на погонах офицера размещался номер или вензель полка, вышитый золотой или серебряной нитью, а также металлическая эмблема рода войск. Воинские знаки различия были разделены на штабные и полевые.

Кроме воинского звания в российской армии по погонам времен Николая II можно было определить и военную профессию. Красную поперечную нашивку на погон наносили наводчикам орудий, разведчикам и подрывникам, всем тем, кто в случае сражения мог пригодиться на переднем крае. Белая говорила о высоком уровне подготовки ее обладателя, который мог бы в случае чего научить каким-либо военным приемам и хитростям остальных.

Погоны и воинские звания времен Советского Союза

Когда в 1917-м грянула Октябрьская революция, военные погоны и звания были упразднены как символ неравноправия. Большинство военнослужащих оделись в обычные шинели и гимнастерки и стали именоваться красноармейцами. Так продолжалось до 22 сентября 1935 года, когда постановлением ЦИК СССР были восстановлены персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота, появились старшины, лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны, майоры, подполковники и полковники. При этом знаки различия в виде геометрических фигур размещались на петлицах. Сержантов и старшин вооруженных сил (ВС) можно было узнать по треугольникам, лейтенантов по кубикам, старших офицеров по прямоугольникам, или шпалам, как их называли сами военные.

Военные погоны как неотъемлемый атрибут формы военнослужащего были возвращены лишь в 1943 году. Тогда же в ВС была введена новая система обозначения воинских званий, ставшая прообразом сегодняшней.

Погоны и звания в армии России

Перечень воинских званий в РФ установлен федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе". Звания в вооруженных силах подразделяются на войсковые (сухопутные и военно-космические) и корабельные (морские), которые присваиваются военнослужащим подводных и надводных сил Военно-морского флота (ВМФ). Звания в армии определяют по погонам, утвержденным министром обороны РФ.

Самыми младшими в армии являются рядовые (в сухопутных войсках ВС — солдаты, на флоте — матросы, старшие матросы). На их погонах нет не только звезд, но и вообще никаких знаков различия.

Следующим воинским званиям РФ соответствуют так называемые лычки (поперечные полоски).

Погоны ефрейтора и сержанта (на флоте соответствуют старшине)

Ефрейтор — одна полоса.

Младший сержант — две полосы.

Сержант — три полосы.

Старший сержант — одна широкая полоса.

Первые звезды на погонах появляются по достижении военнослужащим РФ звания прапорщика.

Погоны прапорщика и лейтенанта

Прапорщик — две звезды.

Старший прапорщик — три звезды.

Младший лейтенант — одна звезда.

Лейтенант — две звезды, расположенные на равном расстоянии друг от друга по обе стороны от центральной полоски.

Старший лейтенант — три звезды, причем третья находится чуть выше двух первых.

Капитан — четыре звезды, при этом три звезды находятся в положении всех предыдущих званий, а четвертая располагается чуть выше трех предыдущих.

Категория младших офицерских званий на флоте имеет полное сходство с сухопутной иерархией, за исключением прапорщика. На флоте занимает должность мичмана.

Погоны старших офицеров

Майор (на флоте — капитан третьего ранга) — одна звезда на погонах и две параллельные красные полосы. Звезда размерами чуть больше звезд в младшем офицерском составе, располагается точно между двумя просветами.

Подполковник (капитан второго ранга) — две звезды на двух параллельно идущих просветах, причем на одинаковом расстоянии между собой и от края погон.

Полковник (капитан первого ранга) погоны носит с тремя звездами, у которых первые две расположены так же, как и у подполковника, а третья находится чуть выше.

Элита армии — высший офицерский состав. На погонах данного состава отсутствуют красные, параллельно идущие полосы, однако имеется окантовка определенного цвета. Если это сухопутные войска, то окантовка имеет красный цвет, у моряков ярко-желтый.

Генерал-майор (в корабельной структуре — контр-адмирал) — одна звезда, по размерам больше используемой в старшем составе.

Генерал-лейтенант (вице-адмирал) — две звезды в ряд.

Генерал-полковник (адмирал) — три звезды.

Одной большой звездой обладает генерал армии (адмирал флота) — главный на сегодня военно-морской чин.

У маршала Российской Федерации (в настоящее время эту должность никто не занимает) на погонах большая звезда в пятиугольнике, над которой расположен герб страны.

Металлические звезды на военных погонах, несомненно, предмет особой гордости любого военного, однако в современных ВС все чаще используется их двухмерная копия, созданная при помощи вышивки. Так практичнее, особенно в полевых условиях, ведь они не могут оторваться и потеряться. Обычные звезды, считают военные, уместнее носить на парадах и других торжественных мероприятиях.