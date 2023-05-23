23 мая, 11:09,
обновлено 23 мая, 11:18
Военная операция на Украине

МО РФ: потерпев поражение в Артемовске, Киев начал теракты против мирного населения

© Минобороны России

В ведомстве напомнили о вторжении подразделения украинского националистического формирования на территорию Белгородской области 22 мая

МОСКВА 23 мая. /ТАСС/. Киевский режим после поражения в Артемовске перешел к террористическим акциям против мирного населения России.

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Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовске, перешел к реализации террористических акций против мирного населения. 22 мая после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска "Козинка", а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Российской Федерации", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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