23 мая, 11:10,
обновлено 23 мая, 11:23
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении более 70 прорвавшихся в Белгородскую область террористов

© Минобороны России

Выжившие националисты отброшены на территорию Украины, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Более 70 украинских террористов, прорвавшихся на территорию Белгородской области, уничтожены авиацией, артиллерией и российскими подразделениями в ходе контртеррористической операции.

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Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены", - отметил он.

"Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70 украинских террористов, 4 боевые бронированные машины и 5 пикапов", - добавил Конашенков. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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