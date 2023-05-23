МО РФ заявило об уничтожении более 70 прорвавшихся в Белгородскую область террористов

Выжившие националисты отброшены на территорию Украины, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Более 70 украинских террористов, прорвавшихся на территорию Белгородской области, уничтожены авиацией, артиллерией и российскими подразделениями в ходе контртеррористической операции.

Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены", - отметил он.

"Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70 украинских террористов, 4 боевые бронированные машины и 5 пикапов", - добавил Конашенков.