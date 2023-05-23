Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

За сутки они составили до 110 военных, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на купянском направлении составили до 110 человек. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 110 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля", - сказал он.

Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Тимковка пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.