23 мая, 11:14,
обновлено 23 мая, 11:20
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России

За сутки они составили до 110 военных, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на купянском направлении составили до 110 человек. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 110 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля", - сказал он.

Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Тимковка пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация