МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Они составили более 150 военных, 3 пикапа и гаубица "Мста-Б"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях более 150 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пресекли деятельность украинских диверсантов в Запорожской области. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, Марфополь, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

"В районе населенного пункта Ольговское Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях уничтожено более 150 украинских военнослужащих, 3 пикапа и гаубица "Мста-Б", - сказал Конашенков.