23 мая, 11:15,
обновлено 23 мая, 11:20
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

© Минобороны России

Они составили более 150 военных, 3 пикапа и гаубица "Мста-Б"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях более 150 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пресекли деятельность украинских диверсантов в Запорожской области. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, Марфополь, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

"В районе населенного пункта Ольговское Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях уничтожено более 150 украинских военнослужащих, 3 пикапа и гаубица "Мста-Б", - сказал Конашенков. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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