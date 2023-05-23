МО РФ рассказало об уничтожении до 375 военнослужащих ВСУ на донецком направлении

В районах населенных пунктов Верхнекаменское и Ступочки ДНР также ликвидированы два склада боеприпасов 60-й и 64-й механизированных бригад ВСУ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки уничтожили до 375 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе активных боевых действий на донецком направлении. Об этом во вторник заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск в течение суток уничтожено до 375 украинских военнослужащих, 2 танка, 5 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал Конашенков.

По его словам, также в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Ступочки Донецкой Народной Республики уничтожены 2 склада боеприпасов 60-й и 64-й механизированных бригад ВСУ.