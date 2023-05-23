23 мая, 11:16,
обновлено 23 мая, 11:20
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

Они составили более 65 военнослужащих, 1 танк, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял за сутки более 65 военнослужащих.

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Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ", - сказал он.

По словам Конашенкова, общие потери противника на направлении за сутки составили "более 65 украинских военнослужащих, 1 танк, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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