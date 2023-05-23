Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Они составили более 65 военнослужащих, 1 танк, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял за сутки более 65 военнослужащих.

Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ", - сказал он.

По словам Конашенкова, общие потери противника на направлении за сутки составили "более 65 украинских военнослужащих, 1 танк, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30".