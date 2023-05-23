МО РФ заявило о поражении пункта управления 24-й мехбригады ВСУ в районе Торецка

За сутки также поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах, отметили в ведомстве

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ поразили пункт управления 24-й мехбригады и уничтожили два склада горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР.

Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Торецк Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада горючего для военной техники ВСУ", - сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.

В новость была внесена правка (14:31 мск) — передается повторно с исправлением в лиде, верно - горючего.