23 мая, 11:21,
обновлено 23 мая, 11:32
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о перехвате за сутки 13 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

© Минобороны России

Также сбиты 11 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 13 реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ураган", сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 13 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Ивановка, Кирилловка, Новоандреевка и Петровское Донецкой Народной Республики, а также Токаревка Харьковской области", - сказал он.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 428 самолетов, 235 вертолетов, 4 273 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 275 танков и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 395 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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