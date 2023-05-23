Су-27 вылетал на перехват двух стратегических бомбардировщиков США над Балтикой

В Национальном центре управления обороной России отметили, что нарушения госграницы не допустили

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 вылетал на перехват двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над Балтийским морем. Об этом заявили журналистам во вторник в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"23 марта 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации две воздушные цели. Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что экипаж российского истребителя классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. Нарушения госграницы РФ допущено не было.