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Военная операция на Украине

МО РФ: Южная группировка войск за сутки сорвала три атаки штурмовых подразделений ВСУ

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Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что "противник понес значительные потери в живой силе и бронетехнике"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за сутки сорвали три атаки штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Александро-Калиново. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

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"За сутки подразделениями группировки сорваны три атаки штурмовых подразделений ВСУ на авдеевском, александрокалиновском и марьинском направлениях. Утраты собственных боевых позиций не допущено. Противник понес значительные потери в живой силе и бронетехнике", - заявил Астафьев.

Он также сообщил, что на лисичанском направлении авиация Южной группировки войск выполнила два вылета и нанесла удары по опорным пунктам украинских подразделений. Расчет 240-миллиметрового миномета "Тюльпан" артиллерийской бригады Южного военного округа уничтожил склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Звановка Донецкой Народной Республики, добавил Астафьев.

По его словам, в рамках контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения группировки уничтожили две самоходные артиллерийские установки, бронетранспортер, 120-мм миномет и противотанковый ракетный комплекс. "Расчетом тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесено поражение по взводному опорному пункту 57-й отдельной мотобригады ВСУ", - подчеркнул начальник пресс-центра группировки.

Астафьев также сообщил, что в районе населенного пункта Пески расчетом зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" сбит беспилотный летательный аппарат типа "Фурия". 

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