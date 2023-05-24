В Минобороны РФ сообщили, что военный ЗВО сбил украинский дрон-разведчик

В ведомстве заявили, что дрон выведывал расположение российской авиации

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Военнослужащий подразделения Западного военного округа (ЗВО) уничтожил беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Лелека-100", с помощью которого противник пытался выведать расположение российской авиации в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Командир отделения взвода охраны с позывным "Леопольд" в процессе несения боевого дежурства на посту воздушного наблюдения сбил беспилотник противника "Лелека100". Он вел воздушную разведку и приближался к стоянке вертолетов. С помощью БЛА противник намеревался выведать месторасположение нашей авиации", - говорится в сообщении военного ведомства.

По словам военнослужащего, в ходе дежурства он заметил дрон, шедший на предельно низкой высоте. "Доложил по рации сразу же. Командир сказал открывать огонь по нему. Это "Лелека-100" - украинский беспилотник. Предназначен для разведки. Таких случаев немного, но бывают на самом деле. Историй много об этом слышал. Сам тоже не ожидал увидеть его", - рассказал "Леопольд".

В Минобороны РФ заявили, что военнослужащие подразделений ЗВО сбили целый ряд беспилотных летательных аппаратов ВСУ при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. "Данные беспилотники, в том числе кустарного производства, противник использовал для наблюдения, разведки, корректировки артиллерии и нанесения ударов по наземным целям", - отметили в оборонном ведомстве.

Например, российский военнослужащий по имени Максим уничтожил еще один дрон ВСУ, находясь на посту по контролю за воздушным пространством. "Он с товарищем приостановил полет БЛА с помощью блокиратора, после чего Максим сбил беспилотник метким огнем из стрелкового оружия. Умелые действия бойцов сохранили жизни многим их сослуживцам и не позволили противнику вскрыть позиции ВС РФ", - подчеркнули в Минобороны России.