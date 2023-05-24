24 мая, 04:41
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о наращивании ВСУ группировки для удара по флангам сил России в Артемовске

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко отметил, что также украинские военные стягивают вооружение и бронетехнику

ЛУГАНСК, 24 мая. /ТАСС/. Военное командование Украины стягивает дополнительные войска и технику под Часов Яр, чтобы нанести удар по флангам российских сил в Артемовске (украинское название - Бахмут) в ДНР. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В районе населенного пункта Часов Яр отмечается прибытие свежих подразделений вооруженных формирований Украины. Также идет наращивание вооружения и бронетехники. Исходя из анализа действий, можно предположить, что замысел у украинского командования - ударить по флангам наших подразделений, находящихся в Артемовске", - сказал он, ссылаясь на данные разведки РФ.

Марочко сообщал ТАСС, что украинские военные ежедневно предпринимают попытки прорвать оборону российских сил под Артемовском и Соледаром.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом с точки зрения снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из ее самых мощных оборонительных рубежей. Бои за город, начавшиеся 1 августа 2022 года, завершились 20 мая 2023 года. Это сражение стало одним из наиболее масштабных в ходе специальной военной операции. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация