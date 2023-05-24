Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух разведгрупп ВСУ на южнодонецком направлении

По словам начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева, огнем артиллерийских установок "Гиацинт" уничтожен комплекс контрбатарейной борьбы американского производства ANT/PQ-36 в районе Угледара и автомобиль с боевиками в районе Великой Новоселки

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Подразделения группировки "Восток" вскрыли и при поддержке артиллерии уничтожили две разведгруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил в среду начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"Ha южнодонецком направлении подразделениями группировки "Восток" вскрыты и при поддержке артиллерии уничтожены две разведгруппы противника", - сказал он.

По словам Гордеева, огнем артиллерийских установок "Гиацинт" уничтожен комплекс контрбатарейной борьбы американского производства ANT/PQ-36 в районе Угледара и автомобиль с боевиками в районе Великой Новоселки. "Расчетами самоходных артиллерийских установок "Акация" и самоходных минометов "Тюльпан" уничтожены пункты временной дислокации боевиков в районах Новополя и Великой Новоселки", - отметил офицер.

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица противника "Мста-Б" в районе Скудного и минометный расчет в районе Пречистовки. "Экипажем огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" поражен опорный пункт националистов в районе Новомихайловки, расчетами зенитных ракетных комплексов "ОСА-АКМ" сбиты три беспилотных летательных аппарата "Валькирия", - добавил Гордеев.

Как сообщил начальник пресс-центра группировки, на Запорожском направлении огнем артиллерии уничтожены пикап с боевиками в Луговском, живая сила противника в районе Каменского и минометный расчет в районе Новоданиловки. "Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены два пикапа с боевиками в районе Червоного", - заключил Гордеев.