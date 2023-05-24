24 мая, 10:32,
обновлено 24 мая, 10:36
Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что МО продолжит оперативно и предельно жестко реагировать на теракты Киева

© Минобороны России

Глава ведомства напомнил, что 22 мая подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию РФ в районе пункта пропуска "Козинка" Белгородской области

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ и дальше будет оперативно и предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные теракту против мирного населения России в Белгородской области. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Он напомнил, что 22 мая подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию РФ в районе пункта пропуска "Козинка" Белгородской области. В ходе контртеррористической операции нацформирования были заблокированы и разгромлены.

"Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко", - отметил Шойгу на заседании коллегии МО РФ. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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