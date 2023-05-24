Шойгу: Россия продолжит системную работу по реализации социальных гарантий участников СВО

Глава Минобороны напомнил, что уже создан государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитник Отечества"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Системная работа по реализации социальных гарантий военнослужащих - участников спецоперации на Украине будет продолжена в России. Об этом в среду заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Дополнительное содействие оказывается благотворительными фондами и общественными организациями. В соответствии с решением президента Российской федерации создан государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Такая системная работа будет продолжена. Для нас важно, чтобы военнослужащие, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, знали, что их родные и близкие находятся под защитой государства", - подчеркнул Шойгу.