24 мая, 10:32,
обновлено 24 мая, 10:45

Шойгу: Россия продолжит системную работу по реализации социальных гарантий участников СВО

© Минобороны России

Глава Минобороны напомнил, что уже создан государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитник Отечества"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Системная работа по реализации социальных гарантий военнослужащих - участников спецоперации на Украине будет продолжена в России. Об этом в среду заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

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"Дополнительное содействие оказывается благотворительными фондами и общественными организациями. В соответствии с решением президента Российской федерации создан государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Такая системная работа будет продолжена. Для нас важно, чтобы военнослужащие, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, знали, что их родные и близкие находятся под защитой государства", - подчеркнул Шойгу. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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