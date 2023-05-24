24 мая, 10:33,
обновлено 24 мая, 10:43
Военная операция на Украине

Шойгу сообщил, что с начала СВО обучение прошли более 120 тыс. военных

© Минобороны России

По словам главы Минобороны, около 5 тыс. специалистов подготовлены для применения высокотехнологичных образцов военной техники

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 120 тыс. военных специалистов прошли обучение в Вооруженных силах (ВС) РФ с начала спецоперации на Украине, около 5 тыс. специалистов подготовлены для применения высокотехнологичных образцов военной техники. Об этом заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"С начала специальной военной операции прошли обучение более 120 тыс. военнослужащих. Непосредственно для группировок войск и вновь формируемых соединений и воинских частей подготовлено более 21 тыс. специалистов, в том числе около 5 тыс. - к применению таких высокотехнологичных образцов, как танки Т-90М "Прорыв", БМП-2М с боевым модулем "Бережок", БМП-3, а также различных комплексов беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на заседании коллегии Минобороны России. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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