24 мая, 10:33,
обновлено 24 мая, 10:38

Учебные центры Минобороны ведут обучение военных для формируемых в новых регионах частей

© Минобороны России

По словам главы ведомства Сергея Шойгу, в последнее время нагрузка на учебную сеть значительно возросла, но это никоим образом не должно сказываться на качестве образовательного процесса

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Учебные центры Минобороны РФ ведут обучение военных для формируемых в новых регионах соединений и воинских частей. Об этом в среду заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

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"Отмечу, что учебные центры не только осуществляют одиночную подготовку, но и обучают расчеты, экипажи танков и боевых машин, в том числе для формируемых в новых регионах соединений и воинских частей", - сказал он.

По словам министра обороны, в последнее время нагрузка на учебную сеть значительно возросла, но это никоим образом не должно сказываться на качестве образовательного процесса. "Программы подготовки необходимо корректировать с учетом опыта специальной военной операции. Военнослужащие должны владеть новыми приемами ведения боя, уметь эффективно применять вооружение, знать тактику и технику противника, чтобы умело этому противостоять", - добавил Шойгу. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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