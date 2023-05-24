"Предельно жесткий" ответ на атаку диверсантов и помощь военным. Тезисы Шойгу в Минобороны

Россия будет "оперативно и предельно жестко" реагировать на вылазки, подобные нападению украинских диверсантов на Белгородскую область. Об этом заявил в среду глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Министр также заверил, что системная работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей будет продолжена, и поручил корректировать программы подготовки с учетом опыта боевых действий.

ТАСС собрал основные тезисы выступления Шойгу.

О нападении на Белгородскую область

Напавших на Белгородскую область диверсантов заблокировали и разгромили с помощью авиации и артиллерии, а также "активных действий подразделений прикрытия государственной границы" Западного военного округа. Остатки украинской группы отбросили на территорию Украины, где "по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации".

"На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко".

О поддержке военных

Принято уже 63 нормативных правовых акта, значительно расширивших права участников военной операции и членов их семей. В частности, военные получают статус ветерана боевых действий, дополнительные выплаты (в том числе за "особые отличия при выполнении поставленных задач") и единовременные выплаты в случае ранения или гибели.

"Командование воинских частей и органы местного самоуправления уделяют особое внимание семьям военнослужащих. <...> Дополнительное содействие оказывается благотворительными фондами и общественными организациями".

"Такая системная работа будет продолжена. Для нас важно, чтобы военнослужащие, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, знали, что их родные и близкие находятся под защитой государства".

Об обучении военных специалистов

С начала специальной военной операции обучение по программам младших специалистов прошли более 120 тыс. российских военных, в том числе более 21 тыс. - "непосредственно для группировок войск и вновь формируемых соединений и воинских частей".

В частности, около 5 тыс. военных были обучены применению таких образцов техники, как танки Т-90М "Прорыв", БМП-2М с боевым модулем "Бережок" и БМП-3, а также различные беспилотники.

Нагрузка на учебные центры в последнее время "значительно возросла", но это "никоим образом не должно сказываться на качестве образовательного процесса". "Программы подготовки необходимо корректировать с учетом опыта специальной военной операции".