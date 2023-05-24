Атака на корабль ВМФ РФ и выплаты семьям погибших в СВО сотрудников МЧС. Главное за 24 мая

Атака на корабль ВМФ России

Экипаж корабля "Иван Хурс" ВМФ РФ успешно отбил атаку трех беспилотных катеров в районе пролива Босфор, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что российское судно выполняло задачи по обеспечению безопасности газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турции. Все катера противника были уничтожены.

Назначение выплат семьям сотрудников МЧС, погибших в зоне СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьи сотрудников МЧС, погибших при исполнении обязанностей в зоне СВО, получат выплаты в размере 5 млн рублей. Отмечается, что в случае ранения установлена выплата в 3 млн рублей.

Задержание сотрудника предприятия ОПК за госизмену

ФСБ задержала в Ростове-на-Дону инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), передавшего военной разведке Украины данные о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и личного состава российских Вооруженных сил. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Национализация квартиры Зеленского

Госсовета Крыма расширил перечень национализированного имущества иностранных граждан и государств. В список вошли 57 объектов собственности, принадлежащих украинским олигархам, а также квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ялте. Спикер регионального парламента Владимир Константинов сообщил, что средства от ее продажи направят на нужды СВО.

Запуск "Прогресса МС-23"

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-23" стартовала с космодрома Байконур для доставки на МКС 2 491 кг грузов. Полет до МКС займет около 3 часов 25 минут.