24 мая, 15:00
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Атака на корабль ВМФ РФ и выплаты семьям погибших в СВО сотрудников МЧС. Главное за 24 мая

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Атака на корабль ВМФ России

Экипаж корабля "Иван Хурс" ВМФ РФ успешно отбил атаку трех беспилотных катеров в районе пролива Босфор, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что российское судно выполняло задачи по обеспечению безопасности газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турции. Все катера противника были уничтожены. 

Назначение выплат семьям сотрудников МЧС, погибших в зоне СВО 

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьи сотрудников МЧС, погибших при исполнении обязанностей в зоне СВО, получат выплаты в размере 5 млн рублей. Отмечается, что в случае ранения установлена выплата в 3 млн рублей. 

Задержание сотрудника предприятия ОПК за госизмену 

ФСБ задержала в Ростове-на-Дону инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), передавшего военной разведке Украины данные о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и личного состава российских Вооруженных сил. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Национализация квартиры Зеленского 

Госсовета Крыма расширил перечень национализированного имущества иностранных граждан и государств. В список вошли 57 объектов собственности, принадлежащих украинским олигархам, а также квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ялте. Спикер регионального парламента Владимир Константинов сообщил, что средства от ее продажи направят на нужды СВО. 

Запуск "Прогресса МС-23"

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-23" стартовала с космодрома Байконур для доставки на МКС 2 491 кг грузов. Полет до МКС займет около 3 часов 25 минут.  

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаТурцияРоссияЗеленский, Владимир АлександровичКосмос
© Информационное агентство ТАСС
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