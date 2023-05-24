МО РФ показало уничтожение атаковавших корабль "Иван Хурс" беспилотников в районе Босфора

На видео запечатлили приближение беспилотного быстроходного катера, по которому ведется огонь из штатного вооружения российского корабля

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министерство обороны РФ опубликовало в среду видео уничтожения украинских надводных беспилотников, атаковавших корабль "Иван Хурс" Черноморского флота России в районе пролива Босфор.

На видео показано приближение беспилотного быстроходного катера, по которому ведется огонь из штатного вооружения российского корабля. Также виден момент поражения украинского беспилотника.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российский корабль "Иван Хурс", выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турции, был атакован тремя беспилотными быстроходными катерами Вооруженных сил Украины. Все беспилотники противника были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее пролива Босфор. "Иван Хурс" продолжает выполнение поставленных задач.