Российская авиация уничтожила ангар с техникой ВСУ на территории завода в Бериславе

На территории завода располагались не менее 200 украинских военнослужащих, сообщил представитель экстренных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 24 мая. /ТАСС/. Российская авиация, поддерживающая группировку "Днепр", уничтожила около 25 единиц техники ВСУ, которая находилась в ангаре на территории машиностроительного завода в Бериславе Херсонской области. Об этом сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб региона.

"Вечером нанесен удар по ангарам с техникой ВСУ (танки Т64 "Булат", БМП-1, БТР YPR-765, бронеавтомобили Dingo ATF, AMZ Dzik-2, "Козак-7", M1224 MaxxPro, HMMWV M1151A1), находящимся на машиностроительном заводе города Берислав. Уничтожено около 25 единиц техники", - отметил он.

По его словам, информация по потерям среди военнослужащих ВСУ уточняется. На территории завода располагались не менее 200 украинских военнослужащих.