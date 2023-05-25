25 мая, 02:01
Военная операция на Украине

Авиация и артиллерия ВС РФ отбили атаки ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук заявил, что в результате огневого воздействия "противник понес значительные потери в личном составе и технике"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Авиация и артиллерия группировки войск "Центр" отбили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся вернуть утраченные ранее позиции на торском участке в ДНР и в районе Серебрянского лесничества в ЛНР.

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Об этом заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"На торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады предпринял попытки вернуть утраченные позиции. В результате огневого воздействия авиации и артиллерийских подразделений группировки "Центр" противник понес значительные потери в личном составе и технике", - сказал он. 

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