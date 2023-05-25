Авиация и артиллерия ВС РФ отбили атаки ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук заявил, что в результате огневого воздействия "противник понес значительные потери в личном составе и технике"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Авиация и артиллерия группировки войск "Центр" отбили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся вернуть утраченные ранее позиции на торском участке в ДНР и в районе Серебрянского лесничества в ЛНР.

Об этом заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"На торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады предпринял попытки вернуть утраченные позиции. В результате огневого воздействия авиации и артиллерийских подразделений группировки "Центр" противник понес значительные потери в личном составе и технике", - сказал он.