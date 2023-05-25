25 мая, 02:06
Военная операция на Украине

Су-34 уничтожили склад боеприпасов и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщил, что артиллерийские подразделения ВС РФ нанесли удар по районам сосредоточения живой силы и огневых средств Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Истребители Су-34 уничтожили склад боеприпасов и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

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Об этом заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Центр" нанесли бомбовый удар по складу боеприпасов и опорным пунктам противника на краснолиманском направлении", - сказал он.

Кроме того, по информации Савчука, артиллерийские подразделения ВС РФ нанесли удар по районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ в районе населенных пунктов Ямполовка, Невское и Терны. 

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