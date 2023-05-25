В ЛНР заявили, что ВСУ под Ямполем вынуждены проводить ротацию малыми группами

По словам подполковника Народной милиции республики в отставке Андрея Марочко, Вооруженные силы Украины опасаются ударов РФ

ЛУГАНСК, 25 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят ротацию своих войск малыми группами на краснолиманском направлении, опасаясь ударов со стороны российских военнослужащих. Об этом ТАСС в четверг сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На краснолиманском направлении украинские боевики ведут ротационные мероприятия. В районе населенного пункта Ямполь выявлены ротационные мероприятия вооруженных формирований Украины. Ротация идет мелкими партиями по пять-семь человек, поскольку противник боится быть уничтоженным ударами наших военнослужащих", - сказал он, ссылаясь на данные, полученные от российской разведки.

Марочко отметил, что для перевозки личного состава украинских войск "используются в основном гражданские автомобили".

Ранее в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиация, артиллерия и расчеты тяжелых огнеметных систем российской группировки войск "Центр" за предшествующие сутки уничтожили на краснолиманском направлении более 60 военных ВСУ, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".