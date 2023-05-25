25 мая, 05:33

Шойгу прибыл в Минск для участия в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ

© Наталья Таланова/ ТАСС

Главы оборонных ведомств, в частности, обсудят вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в формате Организации

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, где участники заседания Совета министров обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности обсудят в четверг региональные вызовы и угрозы, сообщает Минобороны РФ.

"В ходе заседания главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в формате Организации, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказано в сообщении.

В заседании предусматривается участие министров обороны государств-членов ОДКБ, генерального секретаря ОДКБ и начальника Объединенного штаба ОДКБ, отметили в российском военном ведомстве.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичБелоруссияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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