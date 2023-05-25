Шойгу заявил, что западные страны ведут необъявленную войну против РФ и Белоруссии

Глава Минобороны России добавил, что военная деятельность НАТО "приобрела максимально агрессивную направленность"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Против Москвы и Минска, по сути, развязана необъявленная война, которую ведут страны Запада. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным в четверг.

"Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведет против наших стран, по сути, необъявленную войну", - сказал Шойгу.

По его словам, военная деятельность НАТО "приобрела максимально агрессивную направленность".

"Реализуется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил альянса в Восточной Европе. Разворачиваются дополнительные воинские контингенты и военная инфраструктура, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи границ Союзного государства", - сказал Шойгу.